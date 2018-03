Hund stirbt an Hitzschlag im Auto

Anzeige

Weinheim.Ein Hund ist am Montag in Weinheim in einem verschlossenen Auto an einem Hitzschlag qualvoll verendet. Seine Besitzerin hatte das Tier alleine in dem Fahrzeug zurückgelassen. Die Fenster des Wagens seien verschlossen und die Hündin über mehrere Stunden der prallen Sonne ausgesetzt gewesen, hieß es in einem Facebook-Post der Tierrettung Rhein-Neckar.

Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte und das Tier auffand, verständigte sie die Feuerwehr, die dann die Tierrettung hinzurief. Diese konnte nur noch den Tod der Hündin festgestellen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich die 59-Jährige Besitzerin mehrere Stunden in einem Erlebnisbad aufgehalten und ihren Hund währenddessen im Auto auf dem Parkplatz zurückgelassen. Die Diensthundeführerstaffel ermittelt demnach gegen die Hundehalterin wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.