Bad König/Darmstadt.Die Obduktion der Leiche des kleinen Jannis aus dem Odenwald soll neue Erkenntnisse über den tödlichen Hundebiss bringen. "Kowu", ein fünf Jahre alter Rüde, habe vermutlich im Wohnzimmer in den Kopf des Säuglings gebissen, sagte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann am Mittwoch. Sicher sei das aber noch nicht. Die sichergestellten Spuren müssten noch ausgewertet werden. Die Eltern schweigen zu dem tödlichen Vorfall.

Der Mischlingshund "Kowu" sei in der Obhut der Polizei und müsse mindestens "eine Woche lang runterkommen", bevor mit den Tests zu seinem Rassen-Mix und seinem Wesen begonnen werden könne, sagte Hartmann. Mit Ergebnissen sei daher erst in einigen Wochen zu rechnen. Nach einem ersten Eindruck der Polizei könnte der Hund ein Staffordshire-Mix sein. Zur Liste der gefährlichen Hunde gehört in Hessen auch der Staffordshire-Terrier. Als Kampfhund registriert war er bei der Stadt nicht. Ob er schon einmal aufgefallen ist, steht noch nicht fest.

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung aufgenommen. Sie hält aber auch einen tragischen Unfall für möglich.