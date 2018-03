Anzeige

Der Besitzer des Hundes ist mittlerweile bekannt. Die Polizei prüft, ob und inwieweit man ihm den Einsatz in Rechnung stellen kann. Der Hund war am Vormittag auf die Fahrbahn gelaufen und ein Autofahrer musste deshalb eine Vollbremsung machen. In der Folge fuhren laut Behörden fünf weitere Autos auf den Wagen auf. Die beiden verletzten Kinder wurden in Krankenhäuser gebracht. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Autobahn 5 war für rund eine Stunde in Richtung Norden gesperrt, dabei entstand ein Stau von etwa 13 Kilometern Länge. Schwere Verletzungen erlitt ein 67 Jahre alter Opel-Fahrer, der auf der A 6 bei Wiesloch am Samstagabend in einen Bus fuhr, der wegen eines Staus abgebremst hatte.

Stauende übersehen

Bei St. Leon-Rot übersah ein 73-jähriger Autofahrer aus Heidelberg ebenfalls ein Stauende und krachte in den Wagen eines Niederländers. Laut Polizei erlitten bei der Kollision drei Menschen Verletzungen. Zuvor waren zwei Insassen eines Kleinbusses auf der A 6 bei Walldorf verletzt worden, weil ein Lkw-Fahrer einen verkehrsbedingt haltenden Transporter übersehen und auf den Kleinbus geschoben hatte. lrs/sin

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.02.2018