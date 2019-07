Hunde aus Auto befreit

Speyer.Die sechs Hunde – darunter vier Welpen – saßen schon mindestens eine Stunde in dem Auto: Die Polizei hat am Sonntagnachmittag auf dem Festplatz in Speyer einen Wagen geöffnet und die Tiere gerettet. Das haben die Beamten am Montag gemeldet. Eine Tierärztin kümmerte sich um die Hunde, die unverletzt blieben. Die Eigentümerin wird nun angezeigt, weil sie gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hat. Trotz eines leicht geöffneten Fensters war die Temperatur im Inneren des Fahrzeugs schon gefährlich angestiegen. Ein Auto kann sich in der Sommerhitze schnell auf bis zu 70 Grad aufheizen und zur Todesfalle für Haustiere – genauso wie für Kinder – werden. Darauf weist die Tierrechteorganisation Peta hin. Trotzdem gebe es immer wieder unverantwortliche Hundebesitzer, die das nicht berücksichtigten.

Was können Passanten tun? „Auf keinen Fall wegsehen“, betont Peta. Steht der Wagen vor einem Geschäft, könne man – sofern bereits Lebensgefahr für die Tiere besteht – den Halter ausrufen lassen. Ist der nicht schnell zu ermitteln, sollte die Polizei gerufen werden. Den Hunden sollte gleich Wasser – kein kaltes – gegeben werden. miro

