Hunde im Dossenwald an die Leine

Schwetzingen/Mannheim.Weil die bisherigen Regeln nicht konsequent eingehalten werden, setzt das Regierungspräsidium Karlsruhe ab kommenden Montag im Naturschutzgebiet „Hirschacker-Dossenwald“ weitere Beschränkungen um. Dabei geht es einer Mitteilung vom Donnerstag zufolge um den Schutz von empfindlichen Tier- und Pflanzenarten. Auf einer Länge von insgesamt 830 Meter werden neue Besucherleiteinrichtungen aufgestellt und zwölf Trampelpfade mit Hilfe von querliegenden Bäumen gesperrt. Für die Besucher des Schutzgebiets bleiben die Hauptwege begehbar. Hunde dürfen nur noch angeleint unterwegs sein.

In der Vergangenheit hätten Spaziergänger immer wieder die Hauptwege verlassen und ihre Hunde frei laufen lassen, so das Regierungspräsidium als Begründung der Einschränkungen. Stark gefährdete Arten würden dadurch erheblich gestört. Als Beispiel führt die Behörde die in Baden-Württemberg nur noch in wenigen Brutpaaren vorkommende Heidelerche an. Sie sei zwingend auf störungsfreie Ruhezonen angewiesen. Das Naturschutzgebiet könne seine Wirkung nur mit einer Beruhigung entfalten.

Bereits Anfang des Jahres wurden mehrere Besucherleiteinrichtungen im Teilgebiet Hirschacker aufgestellt. Die Maßnahme zeigt schon erste Erfolge: So hat das Kali-Salzkraut bereits einige der Sandflächen neu besiedelt. Die Pflanze ist vielen Kinobesuchern bekannt, da sie in der typischen Kulisse von Westernfilmen über die Prärie rollt. sal

