Lampertheim.Ein defekter Stromabnehmer hat am Mittwochabend einen ICE in Südhessen lahmgelegt. Knapp drei Stunden lang mussten die rund 160 Fahrgäste in dem stehenden Zug auf offener Strecke zwischen Bürstadt und Lampertheim (Kreis Bergstraße) warten, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn gestern bestätigte. Dann habe ein Ersatzzug die Passagiere aufgenommen.

Der ICE 9555 war auf dem Weg von Paris über Saarbrücken und Mannheim nach Frankfurt, als der Zug nach Angaben einer Bahnsprecherin um 20.38 Uhr ausfiel. Ein Schleifleistenbruch sei für den Ausfall verantwortlich gewesen. „Das ist oben am Zug das Teil, das den Strom von der Oberleitung abnimmt“, erklärte die Sprecherin. Drei Stunden nach dem Stopp seien die Fahrgäste über extra herangeschaffte Stege in einen anderen ICE gebracht worden.

Feuerwehr hilft mit Getränken

Die freiwilligen Feuerwehren aus Bürstadt und Lampertheim versorgten nach eigenen Angaben die Passagiere mit Getränken und leuchteten das Gelände aus. Im März war bei Worms ein ICE wegen eines Oberleitungsschadens liegengeblieben. Die mehr als 700 Fahrgäste mussten damals ebenfalls abends mehrere Stunden ausharren, bis sie die Fahrt in einem Ersatzzug fortsetzen konnten. lhe/red