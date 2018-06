ICE fällt auf offener Strecke aus - 160 Fahrgäste warten drei Stunden

Anzeige

Unerwartet lange Fahrt: Auf offener Strecke zwischen Bürstadt und Lampertheim im Kreis Bergstraße ist ein ICE mit 160 Fahrgästen stehen geblieben. Nach rund drei Stunden konnte ein Ersatzzug die Passagiere am späten Mittwochabend weiter in Richtung Frankfurt fahren, bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Donnerstag.

Die Fahrgäste seien über Brücken in den anderen Zug, der auf das Gleis neben den defekten ICE gelenkt wurde, gestiegen. Nach Angaben von hessenschau.de war der Grund für den Ausfall ein Schleifleistenbruch, so dass der Zug keinen Strom mehr hatte. Der ICE 9555 war unterwegs von Paris über Saarbrücken nach Frankfurt.