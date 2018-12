„Ich habe sie fallen sehen“

Frankenthal.David L.’s unruhige Hände zerknüllen ein nasses Taschentuch. Seine Stimme bricht immer wieder ab, als er nach mehr als zwei Jahren vor dem Frankenthaler Landgericht zum ersten Mal selbst beschreibt, wie seine zwei Monate alte Tochter Senna in der Nacht auf den 14. Mai 2016 aus dem zweiten Stock in den Tod stürzte. Der 34-Jährige muss sich wegen Mordes verantworten, weil er den Säugling vom Balkon geworfen haben soll. Außerdem geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass er Sennas Mutter, eine weitere Tochter aus einer anderen Beziehung und einen Bekannten, den einzigen Augenzeugen, mit einem Messer verletzt hat.

„Ich kann nicht sagen, wie leid mir tut, was ich angerichtet habe. Die Kleine hat noch das ganze Leben vor sich gehabt“, schluchzt David L. Als er sich fasst, fängt er an zu erzählen. Wie er in Frankfurt 15 Gramm Kokain kauft – um es in Frankenthal zu „verticken“ und davon den Kühlschrank mal wieder zu füllen. Doch es sei anders gekommen. „Ich habe dort schon ein paar Nasen gezogen und das hat geballert das Zeug – nicht so wie ich es hier kenne.“ Anschließend sei er vier Tage auf Koks gewesen, habe kaum geschlafen.

In Todesangst gehandelt

An jenem verhängnisvollen Abend im Mai habe er mit seinem Bekannten an der Playstation gezockt und wieder ein paar Nasen gezogen. „Plötzlich bin ich in Panik geraten – warum weiß ich selbst nicht“. Irgendwie sei er zu der Überzeugung gekommen, Sennas Mutter alarmiere wegen ihrer dauernden Beziehungsstreitigkeiten die Polizei. „Ich dachte, jeden Moment steht das Sondereinsatzkommando vor der Tür. Ich habe die Rollläden heruntergelassen, damit die Scharfschützen mich nicht treffen“, erzählt er.

Selbst vor seinem Freund habe er plötzlich Angst gehabt: „Er war so aggressiv, ich dachte, er will mich beißen. Dann stand er plötzlich neben der Wiege und ich habe geglaubt, dass er Senna was tun will. Dann war ich sofort auf Angriff.“ Die Worte seines Freundes hätten für ihn keinerlei Sinn ergeben. „Er hat gebrabbelt und gebrabbelt, aber ich habe kein Wort verstanden“, berichtet er und zieht verständnislos die Schultern hoch. Er habe die kleine Senna in Todesangst aus ihrer Wiege geholt, um sie vor dem vermeintlichen Angreifer zu beschützen.

Warum er mit dem Baby auf den Balkon gegangen sei, kapiere er selbst nicht. Draußen habe er Blitze gesehen und geglaubt, das SEK wolle ihn erschießen. „Ich bin gegen das Geländer gelaufen, hatte das Gefühl, dass ich falle , dass sie fällt und habe meiner Tochter ins Gesicht geschaut – als sie in die Tiefe stürzte. Ich wollte sie fangen, aber mein Körper war steif, ich konnte nur schreien und sie hat mich angelächelt.“

„Ich war paranoid“

Viele Erinnerungen seien bruchstückhaft, so habe er erst von der Ermittlungsrichterin erfahren, dass er seine damals sechsjährige Tochter aus erster Ehe sowie seine Lebensgefährtin und den Kumpel mit einem Messer verletzt haben soll. „Als ich eine Spritze bekommen habe, dachte ich, mein Vater schlitzt mir den Arm auf.“ L. schüttelt ungläubig den Kopf. „Das man so paranoid werden kann, hab’ ich mir nicht ausgemalt.“

Am Mittwoch will der 34-Jährige Fragen beantworten, im Anschluss soll der psychiatrische Gutachter zu Wort kommen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018