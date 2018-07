„Ich habe sie gewürgt – ich war wütend“

Anzeige

Wort- und gestenreiche Aussage

Als der Vorsitzende Richter Jörg Bork erfahren möchte, warum es dann ausgerechnet an jenem 14. Dezember zur beinahe tödlichen Konfrontation gekommen sei, schüttelt der schmächtige Mann im blau karierten Hemd selbst ungläubig den Kopf. „Ich wollte das ein für allemal klären. Sie dachte, ich bin blöd, ich merke sowieso nichts. Deshalb habe ich ihr das Handy gezeigt. Aber sie hatte nicht einmal den Anstand, alles zuzugeben“, sagt M. und zieht die Schultern hoch. Wort- und gestenreich schildert er immer wieder, dass seine Frau „oft lügt“. „Sie hat mir gedroht, sich selbst zu verletzten und mich dann anzuzeigen, damit ich ins Gefängnis komme.“

Als die 35-Jährige mit den beiden Buben den Saal betritt, ist die Anklagebank leer. Sattar M. darf auf Antrag der Nebenklage nicht an ihrer Befragung teilnehmen. „Meine Mandantin ist seit dem Vorfall massiv traumatisiert“, begründet Anwältin Melanie Quarz. In seiner Anwesenheit würde die verängstigte Frau vermutlich überhaupt nichts sagen. Die Kammer entscheidet deshalb, dass Sattar M. die Befragung nur per Videoübertragung verfolgen darf. Als die schmale Frau mit dem langen dunklen Haar ihre Geschichte erzählt, nimmt ein Justizbeamter die beiden Buben wieder mit nach draußen zum Spielen. Etwas, das Amina M. (Name geändert) nie durfte. „Mit zehn Jahren bin ich in den Iran verheiratet worden, meine Mutter hat geweint und gesagt, dass ich noch nicht reif dafür bin“, erzählt sie mit bebender Stimme. Sie habe im Haus ihrer Schwiegereltern gelebt. „Zuerst habe ich gar nicht gemerkt, dass ich einen Ehemann hatte. Ich wollte nach draußen zum Spielen gehen, aber mein Schwiegervater hat mich geschlagen und beschimpft, weil ich kochen, waschen und den Haushalt machen sollte. Aber ich war doch nur ein Kind“, sagt sie. Sattar M. habe sie auch gar nicht als Ehefrau gewollt, „sein Vater hat das entschieden und er hatte Angst vor ihm“.

Erst in Deutschland habe sie gemerkt, dass nicht alle Männer schlecht sind und dass „es nicht das Schicksal einer Frau ist, den Haushalt zu machen und sich beschimpfen zu lassen“. Das habe ihr Selbstbewusstsein gegeben. „Als meine große Tochter ihr Kopftuch erstmals abgelegt hat, ist mein Mann vor Empörung fast verrückt geworden, aber ich habe ihm gesagt, ‚lass’ sie, es ist ihre Entscheidung.“ Ihr vermeintlicher Liebhaber, der das Ehepaar als Übersetzer bei Behördengängen begleitet hatte, „war nur ein Freund, der mir die Augen geöffnet hat“.

