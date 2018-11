St. Leon-Rot.Ciara schließt die Augen, ihre kleinen Hände umklammern die Sprossenwand und sie setzt mühsam den linken Fuß auf die unterste Stufe. „Ganz, ganz toll“, lobt Konduktorin Andrea, und das zierliche Mädchen mit den hellblonden Locken strahlt. „Ich möchte laufen lernen, deshalb bin ich hier“, sagt die Sechsjährige und setzt vorsichtig ihren rechten Fuß auf die Sprossenwand. Mit „hier“ meint die Erstklässlerin das Bewegungszentrum des Vereins „FortSchritt“ in St. Leon-Rot, der beeinträchtigte Kinder nach der Petö-Methode fördert.

„Der ungarische Arzt und Bewegungspädagoge András Petö hat eine Behandlung entwickelt, die den Menschen ganzheitlich als emotionales Wesen betrachtet. Deshalb vereint die Therapie Krankengymnastik, Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie“, erklärt Susanne Huber, die Vorsitzende des Vereins. Feste Bezugsperson ist die Konduktorin, die zu ihrem Schützling eine sehr enge Beziehung aufbaut.

Krabbeln gelernt

„Ich sitze gerade, gerade, gerade. Schau’ mich an“, singt Andrea zur Melodie von „Bruder Jakob“ und Ciara macht sich auf dem Sitzkissen mit Giraffenmuster ganz groß. Langsam rutscht das Mädchen nach vorne und steht an der Sprossenwand auf. „Andrea, heute Morgen habe ich die Knie zum ersten Mal beim Krabbeln hochgehoben“, erzählt die Grundschülerin. „Das machst Du immer besser. Aber ich weiß ja, wie Du bist, wenn Du Dir etwas vorgenommen hast, dann übst Du so lange, bis es klappt“, lobt Andrea und streichelt Ciaras Schulter.

Das lebensfrohe Mädchen ist mit ihrer Zwillingsschwester elf Wochen zu früh zur Welt gekommen und leidet unter einer Bewegungsstörung, die auf einen Sauerstoffmangel im Gehirn zurückgeht. Mehr als einen elektronischen Rollstuhl zu steuern, hatten ihr die Ärzte nicht zugetraut. Doch Ciara lernte pünktlich zu ihrem sechsten Geburtstag krabbeln, kann an einem Rollator ein paar Schritte gehen und besucht mit ihrer Begleiterin eine Regelschule.

Camps am Wochenende

„Wir möchten, dass die Kinder weitgehend unabhängig ihren Alltag meistern können“, bringt Huber das Konzept auf den Punkt. Deshalb umfasst die Petö-Förderung alles vom Sprechen, Lesen, Schreiben und Rechnen über das Einüben von selbstständigem Essen und Anziehen bis zur täglichen Hygiene. „Weil für viele Dinge im Alltag nicht genug Zeit ist, organisieren wir einmal im Monat ein Selbstständigkeits-Wochenende. Die Kinder kommen hierher, wir besprechen, was wir essen wollen, gehen zusammen einkaufen, kochen und üben gemeinsam. Morgens steht das Petö-Programm an und nachmittags machen wir Ausflüge“, erklärt Huber. Dabei motivierten sich die Teilnehmer auch gegenseitig: „Jeder kann etwas anderes gut und die Kinder schauen sich vieles voneinander ab, dabei ist schon mancher über sich hinaus gewachsen“, nennt sie einen wichtigen Nebeneffekt des Zusammenlebens auf Zeit. Hubers heute 25-jähriger Sohn Marco führt, dank Petö, ein sehr eigenständiges Leben: „Er hat den Führerschein gemacht, arbeitet als Verwaltungsangestellter in einem Pflegeheim, ist Trainer einer Behinderten-Fußballmannschaft und fährt auch mal mit dem Fan-Bus der TSG Hoffenheim zum Champions-League-Spiel nach Liverpool“, erzählt sie. „Manchmal ist das für mich schwierig, ich möchte ihn beschützen und habe immer irgendwie Angst, wenn er alleine mit dem Auto unterwegs ist. Trotzdem bin ich unendlich froh, dass er so toll klar kommt.“ Seit Huber vor 17 Jahren mit einigen Mitstreitern die Elterninitiative startete, aus der das Petö-Zentrum „FortSchritt“ entstanden ist, sind über 200 Kinder und Jugendliche unterstützt worden.

Ciara zieht sich mit Andreas Hilfe ihre Orthesen wieder an. „Die muss ich tragen, wenn ich laufe oder stehe“, erklärt sie sachlich. „Was müssen das für Bäume sein, wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu stoßen?“, stimmt die Konduktorin das Kinderlied an, das dem Mädchen signalisiert, dass es nun an den Barren geht, wo das Seitwärtsgehen geübt wird.

Lied zu jeder Übung

„Der Weg zu jeder komplexen Aktivität startet mit kleinen Übungen und jede ist immer mit demselben Lied verbunden“, erklärt Andrea. „Schritte kann ich ganz gut, nur das Gleichgewicht ist schwierig“, sagt Ciara und tastet sich langsam an dem Holm seitwärts. „Ihre Adduktoren sind spastisch, deshalb bringt sie manchmal die Füße übereinander“, erläutert die Konduktorin, für welche Muskelgruppe die Übung wichtig ist. An diesem Nachmittag klappt alles wie am Schnürchen und Ciara startet mit dem Rollator zu einer Übungsrunde auf dem Gang.

Als Belohnung gibt es ein Tattoo zum Aufkleben. „Ich nehme das Pony, ich gehe nämlich auch reiten“, verrät die Sechsjährige stolz. Nach der Therapiestunde macht sie im Aufenthaltsraum nebenan ihre Hausaufgaben. „Weil ich heute Nachmittag noch Chor habe und sonst so viel rumfahren muss“, erklärt sie lässig.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.11.2018