„Ich musste einfach was machen“

Ludwigshafen.Verschiedene Rottöne und Betongrau, Linien und Flächen, die sich schneiden, raffiniert gedoppelt, besser gespiegelt, dazu kombiniert mit einem Blick auf Graffiti und glänzende Geländer. Fritzi Haußmann war mit Bauhelm unterwegs unter der abbruchreifen Hochstraße Nord in Ludwigshafen, der 2017 sogar eine Ausstellung in der Stadtgalerie Ludwigshafen mit Fotografien von Sandra Köstler und Marco Vedana gewidmet war. Aber die angehenden Künstlerin Fritzi Haußmann – sie ist derzeit im dritten Semester – findet ganz andere Ansichten, Blicke und Durchsichten als ihre Kollegen. Denn sie beschäftigt sich in erster Linie mit den sogenannten Fangnetzen, die die Bürgerinnen und Bürger vor herabfallenden Betonbrocken schützen sollen, die schon mal fünf Kilogramm schwer sein können. Diese Netze sind rosarot oder krapprot eingefärbt und je nach Alterungszustand auch schon mal verblasst. Die Kombination der Farbtöne mit den Lineaturen der Brückenkonstruktion, das Sausen der Linien und ihr Gestopptwerden durch die farbigen Netze, zudem manchmal gespiegelt, machen den hohen Reiz von Fritzi Haußmanns Fotografien aus. Interessanterweise spiegelt sie ihre Ansichten aber nicht tatsächlich, sondern setzt eine ähnliche Aufnahme dagegen, sprich die Bilder erhalten so noch weitere Spannung durch die leichte Veränderung.

Aber die erst spät zur Bildenden Kunst vorgestoßene Künstlerin setzt ihre Ideen zur Hochstraße auch malerisch um, abstrakt, fragmentiert, ganz anders als ihre Fotografien. Zudem schafft sie große Gemälde mit Acryl und Ölkreide, die farbstark abstrakte Formen verbinden, die bisweilen figurative Herkunft verraten. Desweiteren arbeitet sie plastisch: Sie fertigt Installationen aus geformtem Beton, mit bunten Wollfäden garniert. Manchmal auch wie in einem Fischernetz eingefangen, rätselhaft und malerisch, wurde der erhärtete Beton doch in Stofffetzen gehüllt. Sie hatte mehrere Ausstellungen im Kontext der Freien Kunstakademie Mannheim (FKAM), auch im Pauline-Maier-Haus, das die FKAM immer wieder mit Kunstausstellungen betreut.

Fritzi Haußmann wurde 1971 geboren, hat Grafikdesign an der Hochschule Wiesbaden studiert, hatte nach dem Diplom viele Lehraufträge, unter anderem Freihandzeichnen und künstlerische Drucktechniken an der Uni Karlsruhe. Derzeit leitet sie den Fachbereich Bildende Kunst am Kurpfalzgymnasium. Die Künstlerin ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie erzählt: „Es hat in mir gebrodelt, ich musste einfach was machen!“ Unkonventionelle Wege gehen, nicht das Normale, immer unterstützt von ihrer Familie.

