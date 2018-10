Frankenthal.Der bärtige Mann reibt sich mit beiden Händen über das angespannte Gesicht, seiner Schwester rollen ein paar Tränen über die Wangen. Die Geschwister treten als Nebenkläger im Mordprozess gegen den 26-jährigen Nazim B. auf, der am 8. Januar ihren Bruder mit sechs Messerstichen vor dem Frankenthaler Ostparkbad getötet haben soll. Beiden fällt es am zweiten Verhandlungstag vor dem Frankenthaler Landgericht sichtlich schwer, der Einlassung des Angeklagten zuzuhören. Vier Seiten umfasst das Schriftstück, das Rechtsanwalt Heinrich Maul für seinen Mandanten verliest.

Darin beschreibt B., dass er das Opfer seit zehn Jahren kannte und es immer wieder zu Streit und Handgreiflichkeiten gekommen war. Am Abend des 8. Januar habe er am Boxtraining in der Sporthalle neben dem Ostparkbad teilnehmen wollen. „Da ich mich aber unmittelbar vorher übergeben musste, wollte ich mich beim Trainer abmelden“, trägt Maul vor. In der Halle sei auch das spätere Opfer – selbst ein langjähriger Boxer – gewesen und habe das Training vom Rand aus beobachtet. „Ich habe mich neben ihn gesetzt und da hat er mich direkt als Bastard beleidigt. Er hat gefragt, wie ich es wagen könnte, hierher zu kommen.“ Daraufhin habe B. den 51-Jährigen aufgefordert, mit vor die Tür zu kommen, um die Sache zu klären – „mit Reden oder mit Schlägen.“

Draußen habe der Mann dem Angeklagten dann mit seinem „Killerkommando aus Frankfurt“ gedroht und ihn aufs Übelste beschimpft. Als das Opfer an seine Umhängetasche griff, habe B. das Messer gezogen und zugestochen. „Ich habe das Messer aus Angst gezückt, um ihm zuvorzukommen. Es ging alles zu schnell. Ich wollte ihn nicht töten“, so die Version des 26-Jährigen. Es sei bekannt, dass sein Kontrahent Konflikte mit Gewalt löste, weshalb er von einem Angriff ausgegangen sei. Seiner Ansicht nach wollte sich der 51-Jährige rächen, weil er nach einer blutigen Auseinandersetzung zweier Gruppen am Mannheimer Marktplatz im Februar 2015 „einen seiner Leute in den Knast gebracht“ hatte.

Damals waren B. und ein Freund mit einigen Mitgliedern der rockerähnlichen Gruppierung Osmanen aneinandergeraten und schwer verletzt worden. Auch das 51 Jahre alte Opfer, das Verbindungen zu den Osmanen haben soll, sei bei dem Treffen dabei gewesen und habe eine Vermittlerrolle eingenommen, berichtet ein leitender Beamter im Zeugenstand. „Es ist denkbar, dass B. und sein damaliger Begleiter sich von ihm verraten und in eine Falle gelockt gefühlt haben“, sagt er. Die Ermittler gehen deshalb bei der Tat im Januar von einem Racheakt aus, zumal sichergestellte Chatverläufe darauf schließen ließen, dass die Aktion schon länger geplant war. So soll B. einem Freund geschrieben haben: „Es gibt da einen Boxer, den werden sie bald Sieb nennen.“ Dabei sei auch das Datum 25. Februar 2015 genannt worden – der Tag der Messerstecherei in Mannheim. „Der Vorfall spielt für diese Tat zweifellos eine große Rolle“, so der Kriminalhauptkommissar. Thematisch sei es dabei wohl um die Machtpositionen der einzelnen Gruppierungen in Ludwigshafen gegangen.

Richter zweifelt an Notwehr

Ein weiterer Punkt spricht aus Sicht des Zeugen gegen die von B. geschilderte Notwehr-Situation. „Das Opfer war ein herausragender Boxer. Der Mann hätte sich zu wehren gewusst.“ Anhand der Verletzungen und des „passiven Verhaltens“ müsse er von den Stichen überrascht worden sein.

Auch der Vorsitzende Richter der Hilfsstrafkammer, Karsten Sauermilch, zweifelt mit Blick auf die Indizien an der Geschichte des Angeklagten. „Es geht bei den Chatnachrichten viel um das Thema Ehre“, sagt er zu B.. „Und wenn es schon um Ehre geht, dann sollten Sie diese auch besitzen und sich nicht hinter einer Notwehr verstecken. Sollte die Tat also geplant gewesen sein, dann lassen Sie uns offen darüber reden.“

Der Mordprozess wird am Mittwoch, 31. Oktober, um 10 Uhr fortgesetzt.

