„Ideen liegen auf der Straße“

Deidesheim.Es riecht nach Theaterschminke, ein weinrotes Sofa steht auf der Bühne und große Scheinwerfer hängen über nostalgischen Transistorradios, die mit Kerzenleuchtern aufgestapelt neben dem Eingang lehnen. „Das ist der glamouröse Alltag eines Theaterleiters“, sagt Boris Stijelja schmunzelnd und geht vom Studiosaal des Deidesheimer Boulevardtheaters in sein kleines Büro. Hier – zwischen Kühlschränken, Getränkekisten und Kartons – wartet sein Computer. „Das ist das Backoffice, nebenan proben wir gerade unsere neue Komödie ,Pleite aber sexy’“, verrät der 36-Jährige, der auch als Comedian mit seinem Programm „Voll integriert – aber mein Schutzengel hat Burnout“ durch Deutschland tourt.

„Ich habe das Theater übernommen, um zu spielen – jetzt bin ich mit ihm verheiratet“, erzählt der Kroate, der in Mannheim geboren und in seiner Heimat aufgewachsen ist. „Eine typische Gastarbeitergeschichte, meine Eltern wollten nur ein Jahr bleiben, aber es ist anders gekommen.“ Als Kind hat Stijelja den Balkankrieg miterlebt, später Abitur gemacht und die Schauspielschule in Kroatien besucht. „Aber ich war wild und hatte unglaublich viel Mut. Deshalb bin ich, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, nach Ludwigshafen gegangen. Ich wollte Schauspieler werden und habe vom Staatstheater geträumt.“ Stundenlang habe er Deutsch gepaukt und an der Frankfurter Musicalschule Phonetikunterricht genommen. „Ich bin nicht der Talentierteste, aber der Ehrgeizigste“. Schnell durfte er kleine Rollen übernehmen. „Wenn ich einen Text auswendig lerne, kann ich ihn akzentfrei sprechen“, sagt er grinsend und lässt lässig das „R“ über seine Zungenspitze rollen. „Nur Pfälzisch klang am Anfang wie Chinesisch für mich.“ Als er beim Ludwigshafener Prinzregententheater kurzfristig einspringen durfte, studierte er seinen Minitext stur ein: „Ich habe überhaupt nicht verstanden, was ich da rede und es klang einfach grauenhaft“, erinnert er sich. Doch Hans-Dieter Willisch, damals Leiter des Boulevardtheaters, sah Stijelja und holte ihn als Schauspieler nach Deidesheim. „Hans war wie ein Vater, er führte mich – den Jungen von der Gass’ – in die Pfälzer Kultur ein. Er hat mir alles gezeigt, vom Weinfest bis zum Saumagen, den ich zum ersten Mal in einem Sterne-Restaurant probiert habe. Als mich der Koch fragte, wie es gemundet hat, hab’ ich nur gesagt: ,schmeckt total lecker, ist das Pizzafleischkäse?’“

Mit Unterstützung seines Mentors wollte Stijelja das Deidesheimer Theater 2010 auch für ein junges Publikum interessant machen. „Dem Boulevard ging es damals überall schlecht“, erklärt er.“ So kaufte das Team die Rechte für Till Schweigers „Keinohrhasen“ und spielte das Stück. „Die Premiere ging vor zehn Leuten über die Bühne, aber nach drei Monaten hatten wir volles Haus. Mittlerweile ist das Programm bunt gemischt, wir spielen heute eine schwarze Komödie und morgen ,Bauer sucht Sau’, das klappt prima.“

Lachend erzählt er von seiner Begegnung mit Alice Hoffmann alias Hilde Becker. „Sie hat sich hier ein Stück angeschaut und wollte dann mit mir zusammenarbeiten. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist und habe sie nicht zurückgerufen. Aber Alice ist hartnäckig geblieben, wir haben drei Jahre lang zusammen gespielt und sind gute Freunde.“ Zum Comedian wurde der 36-Jährige durch einen technischen Defekt auf einer Tournee. „Hans Willisch musste etwas reparieren und hat mich auf die Bühne geschickt, um die Zeit zu überbrücken. ‚Babbel’ von deiner kroatischen Familie, was Du mir immer erzählst. Das habe ich getan und die Leute waren begeistert.“ Als der Leiter des Theaters ihn mit seinem „Solo-Programm“ für einen Auftritt buchen wollte, war Stijelja überrascht. „Welches Programm, hab’ ich gefragt. Aber als er meinte, dass ich 100 Euro für einen Auftritt von 20 Minuten bekomme, war ich sofort einverstanden.“

Autobiografische Comedy

Im Moment schreibt Stijelja an seinem dritten abendfüllenden Programm. Vieles sei autobiografisch und habe mit seiner Familie zu tun. „Wenn ich in Kroatien bin, renne ich mit einem Block hinter meiner Mutter her, denn was die sagt, kann sich keiner ausdenken.“

Außerdem lebe er ja in Ludwigshafen „einer Stadt, die so aussieht, als wäre jeden Tag Sperrmüll. Hier liegen Ideen auf der Straße“, verrät er grinsend und erzählt die Geschichte mit dem Paketboten, der ihn nachmittags aus dem Bett geklingelt hat: „Es war spät gestern, ich bin Komiker von Beruf, habe ich ihm erklärt. Da hat er nur gesagt: ,Ha jo, besser das als schaffe.’“

