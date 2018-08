Identität des toten Lkw-Fahrers geklärt

Offenbach.Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Offenbach an der Queich (Kreis Südliche Weinstraße) ist die Identität des verstorbenen Lkw-Fahrers geklärt. Wie die Polizei gestern mitteilte, handelt es sich um einen 65 Jahre alten Mann aus Germersheim. Die Unfallursache ist weiter unklar. Der Fahrer war am Montag mit seinem Lastwagen von der Fahrbahn der L 509 abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Er starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Sein Beifahrer, der leicht verletzt wurde, konnte sich aus dem Lkw befreien. red/lrs

