Igel im Zaun eingeklemmt

Die Polizei konnte dem stacheligen Gesellen am Ende helfen. © Polizei

Deidesheim.Einen in einem Zaun eingeklemmten Igel hat am Montag eine 14-jährige Schülerin am Deidesheimer Bahnhof entdeckt. Wie die Polizei in ihrem Einsatzbericht schreibt, sei dies sicherlich nicht der ideale Ort zum Überwintern. Die Beamten der Polizeiinspektion Haßloch besorgten also einen Winkelschleifer und machten sich nach eigenen Angaben sofort an die Rettung des Tieres. Sie begannen damit, einen Teil des Metallzauns abzutrennen. Geschwächt, aber dem ersten Anschein nach unverletzt, sei der Igel auf diese Weise aus seiner misslichen Lage befreit werden. Nach kurzer Erholung von den Strapazen habe dieser sich, ohne noch einmal zurückzuschauen, auf die Suche nach einem komfortableren Quartier begeben.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.09.2020