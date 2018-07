„Ihr habt alle mehr drauf“

Anzeige

„Genau! Wollen wir kicken? Also zieht euch um“, sagt Wagner und deutet auf den Karton mit den schwarzen Fußballtrikots des Projekts „Anstoß für ein neues Leben.“ Alle springen auf und suchen in der Kiste nach ihrer Größe. „Es gibt Trikots, Hosen und passende Socken“, verrät der Geschäftsführer der Herberger-Stiftung Tobias Wrzesinski. „Wir wollen die Jugendlichen aktiv auf ihre Zeit nach der Haft vorbereiten“, schildert er das Ziel der bundesweiten Initiative. Neben Sportprogrammen, Schiedsrichterlehrgängen und Musik-Workshops helfe die Stiftung bei der Suche nach Praktikumsplätzen und Lehrstellen. „Sepp Herberger hat 1970 in Bruchsal mit den Profi-Fußballerbesuchen in Haftanstalten angefangen, seitdem hat das Tradition.“

„Wenn es euch mal schlecht geht, schaut auf das Trikot und denkt dran, dass man manche Fehler nur einmal machen sollte. Sogar Stars wie Messi oder Ronaldo haben dunkle Seiten. „Steuerhinterziehung“, tönt es im Chor. „Spielst Du mit?“, fragt ein junger Mann mit schwarzen Locken. „Lieber nicht, ich bin ein Gefährder“, grinst Wagner. „Ich gefährde meine kaputten Knochen.“ Dann teilt er die Teams ein und pfeift an. Im Sekundentakt schallen Kommandos durch die Halle: „Nicht dribbeln da! Abschluss!“ oder „Geh’ geh’, du bist allein!“ Die Jungs wirbeln wie Profis zwischen den Toren hin und her und geben alles. Mit einem Becker-Hecht schlittert der Keeper über den Boden und kratzt den Ball von der Linie. „Sauber!“, klatscht Wagner, der am Spielfeldrand auf und ab tigert.

Umwege und Zwischenstopps

„Das sieht doch gar nicht so schlecht aus“, lobt der Ex-Profi seine Schützlinge in der Halbzeit. „Im Fußball gibt’s Regeln, im Leben auch. Also habt den Mut, Nein zu sagen, wenn euch jemand in was reinziehen will.“ „Eigentlich bin ich froh, dass es so gekommen ist, sonst wäre es vielleicht noch schlimmer geworden“, sagt ein junger Vater. „Jetzt versuche ich, meinen Weg zu gehen, aber manchmal gibt’s eben Umwege“, räumt er ein. „Vielleicht ist das hier ein Stopp, der sein musste“, vermutet der Linksfuß mit den gelben Schuhen. „Ich habe meinen Schulabschluss gemacht und fange bald eine Lehre an“, erzählt er stolz. „Ihr habt alle mehr drauf, als hier drin zu sein“, betont Wagner und ruft seine Truppe zum Kreis zusammen.

