Illegal Boote ins Land eingeführt

Rhein-Neckar.Weil er ohne zollrechtliche Abfertigung mit einem Motor- und vier Segelboten aus der Schweiz nach Deutschland eingereist ist, muss sich ein Italiener jetzt wegen Steuerhinterziehung verantworten. Wie das Hauptzollamt Karlsruhe gestern mitteilte, wurde der Mann auf der Rastanlage Hardtwald-Ost an der A 5 einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass weder Zoll noch Einfuhrumsatzsteuer beglichen waren. Bei einem Wert der Schiffe von rund 50 000 Euro ergab sich ein Steuerschaden von 10 000 Euro. Diesen beglich der Italiener noch bei der Kontrolle, so dass er seine Reise in die Niederlande fortsetzen konnte. Ihn erwartet noch eine zusätzliche Geldstrafe. jei