Illegal entsorgte Gasflaschen entdeckt

Bad Dürkheim.Spaziergänger haben am Sonntagnachmittag zwei illegal entsorgte Gasflaschen in Bad Dürkheim entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich dabei um rote Propangasflaschen, die Unbekannte am Parkplatz Weinstraßenfenster abgestellt haben. Weil sich die Flaschen in einem schrottreifen Zustand befanden, wurde die Feuerwehr für eine Überprüfung hinzugezogen. Anschließend holte der Bauhof die Flaschen ab. Hinweise dazu bitte unter 06322 9630.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.10.2020