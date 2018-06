Anzeige

Mannheim/Weinheim.Nach dem illegalen Autorennen auf der A 659 hat die Polizei den gesuchten zweiten Fahrer gefunden. Auch sein Mercedes, der in den Unfall verwickelt gewesen sein soll, wurde ermittelt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Fahrzeug zur Reparatur des Frontschadens bereits in eine Werkstatt gebracht worden. Die Beamten stellten dort die Unfallschäden fest und dokumentierten diese.

Vergangenen Sonntag hatte sich ein 18-Jähriger mit seinem BMW im Bereich des Viernheimer Kreuzes überschlagen und wurde dabei leicht verletzt. Der andere Fahrer war unerkannt von der Unfallstelle geflüchtet. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 80.000 Euro.

Zwischenzeitlich wurden mehrere Zeugen gehört, die Angaben zur Fahrweise der beiden Männer und zum Unfallhergang machen konnten.