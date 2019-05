Ilvesheim: 16-Jähriger vermisst - Suche nach Jugendlichem im Neckar ergebnislos eingestellt

Ilvesheim.Die Polizei hat mit einem Großaufgebot am Montag im Neckar nach einem vermissten 16-Jährigen gesucht - ohne Ergebnis. Wie die Polizei mitteilte, wurde die mehrtägige Aktion nach dem Jugendlichen am Abend eingestellt.

Die Wasserschutzpolizei Mannheim mit einem Polizeiboot und die Polizeihubschrauberstaffel Stuttgart mit einem Polizeihubschrauber hatten den Bereich von der Einstiegsstelle des Jugendlichen in den Neckar bis zur Mündung des Flusses in den Rhein durchkämmt. Weil sich erneut keine Hinweise auf den Verbleib des Jungen ergaben, wurde die Suche nach ihm schließlich eingestellt. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim dauern jedoch an.

Bis zum Sonntagabend hatten bis zu 120 Einsatzkräfte mit Suchhunden und einem Bodensonar nach dem mutmaßlich im Neckar gesichteten 16-Jährigen Ausschau gehalten. Am Montag würden die Maßnahmen im Uferbereich wieder aufgenommen. "Wir suchen mit dem Mut der Verzweiflung", so der Sprecher. Weil Zeugen eine ertrinkende Person meldeten, rückten zahlreiche Rettungskräfte am frühen Samstagabend zu einem Großeinsatz am Neckar bei Ilvesheim aus. Laut den Angaben begab sich der Jugendliche gegen 17.20 Uhr auf der Seckenheimer Seite, zwischen Kehler Straße und Plittersdorfer Straße, in den Neckar. Daraufhin verloren ihn die Zeugen aus den Augen.

Die groß angelegten Suchmaßnahmen mit insgesamt rund 120 Helfern der Wasserschutzpolizei, der Feuerwehren aus Mannheim, Ilvesheim, Ladenburg und Edingen-Neckarhausen, der DLRG Rhein-Neckar und des DRK-Rettungsdienstes, die mit mehreren Booten, zwei Suchhunden und einer Drohne im Einsatz waren, führte nicht zum Erfolg. Erstmals im Einsatz war die neue Drohne des Arbeiter Samariter Bunds mit drei ehrenamtlichen Helfern. „Das war eine wertvolle Ergänzung“, so Thorsten Großstück, Einsatzleiter der DLRG Mannheim. Kurz nach 20 Uhr wurde der Sucheinsatz unterbrochen.

Am Sonntagvormittag, 9 Uhr, wurde die Suche nach dem Jugendlichen fortgesetzt. Hierbei war die Wasserschutzpolizei wieder mit einem Boot im Einsatz. Dazu kamen Beamte der Bereitschaftspolizei Bruchsal und der umliegenden Polizeireviere. Das Ufergelände wurde mit drei Suchhunden der DLRG Leimen ohne Ergebnis abgesucht.

Die DLRG Mannheim suchte von einem Boot aus zwischen der Einstiegstelle und der Mündung in den Rhein mit einem Sonargerät den Fluss unter der Wasseroberfläche ab.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen liegen keine Erkenntnisse über Fremdeinwirkung oder einen Unglücksfall vor.