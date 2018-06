Im Drachenwagen durch Worms

Anzeige

Worms.Pünktlich um 12.30 Uhr erklingen Trommelschläge im Wormser Westen. Der Fanfarenzug „Schlossgarde Alzey 1983“ führt am Sonntag den Festumzug zum Abschluss des Rheinland-Pfalz-Tages an. Hatten unter der Woche noch Unwetter in weiten Teilen des Bundeslandes zugeschlagen, kann die Sonne nun offenbar gar nicht genug kriegen. Unzählige Besuchergruppen säumen die Straßen, die meisten von ihnen haben sich ein möglichst kühles Plätzchen im Schatten von Bäumen oder Gebäuden gesucht. Immer wieder feuern sie die Zugteilnehmer mit den ortstypischen „Ahoi“-Rufen an.

Der Festumzug bildet Abschluss und Höhepunkt des 34. Rheinland-Pfalz-Tages. 73 Zugnummern mit insgesamt etwa 2000 Teilnehmern ziehen vorbei an Marktplatz und Dom – und präsentieren die ganze Vielfalt des Bundeslandes. Gruppen aus allen Kreisen und kreisfreien Städten sowie von Verbänden sind vertreten: Wormser Ministranten schwenken ein riesiges Weihrauchfass, die Drachentanzgruppe der Fujian-Gesellschaft schlängelt einen chinesischen Drachen durch die Straßen.

Bei strahlendem Sonnenschein sei der Zug eine anstrengende Angelegenheit, erklärt Jens Rohloff vom Alzeyer Fanfarenzug. „Wir haben zum Glück unsere eigenen Getränke dabei.“ Die Mitglieder der Wormser Prinzengarde wiederum tragen eigentlich Dreispitz und Perücke – darauf habe man aber verzichtet, erklärt der Vorsitzende Wolfgang Meisel. Für seinen Verein bietet der Umzug nicht nur die Gelegenheit, sich außerhalb der Karnevalszeit zu präsentieren. „Das ist etwas ganz Besonderes, wenn das Fest in der eigenen Stadt stattfindet“, sagt Meisel.