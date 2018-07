Im Glas schimmert es orange

Anzeige

Kirchheim.Zurück zu den Wurzeln – auf neuen Wegen: Was zunächst wie ein Widerspruch klingt, beschert den deutschen Weinfreunden zur Zeit nach Weiß, Rot und Rosé eine interessante vierte Weinfarbe: Orange. Dabei ist das Ganze gar kein großes Geheimnis und in der Weinherstellung seit rund 8000 Jahren bekannt: Orange-Wein ist nichts Anderes als ein maischevergorener Weißwein, der so entsteht wie ein Rotwein und durch seinen Werdegang diesen neuen Farbton in verschiedenen Varianten ins Glas bringt.

Rund ein Dutzend Pfälzer Winzer von Rang experimentieren seit wenigen Jahren mit dieser uralten Methode der Herstellung, die im Ursprungsland des Weinbaus in Georgien noch immer praktiziert wird. Dort kommen die Weißweintrauben samt Schalen, Kernen und Stängeln in eine Tonamphore und werden in den Boden eingegraben. Nach einigen Monaten „Maischezeit“ holt man sie wieder ans Tageslicht, und aus den Trauben ist ein wohlschmeckender, völlig naturbelassener Wein geworden.

Ohne Hefe und naturtrüb

Was ihn unter anderem von den herkömmlichen Weinen unterscheidet, ist die Farbe. Der ohne jedes Hilfsmittel wie Reinzuchthefe oder Schwefel zur Konservierung entstandene und auch unfiltrierte Wein ist bernsteingelb bis orange oder gar braun – je nachdem, wie viel Luft beim Reifen mit im Spiel war. Außerdem ist der Wein leicht naturtrüb, denn es wurden auch keine Mittel zur „Schönung“ beigegeben. Die Weine schmecken aromatisch und haben einen langen „Abgang“.