Im Graben gelandet

Totalschaden: Der Audi A 3 hat nur noch Schrottwert. © Polizei

Böhl-Iggelheim.Weil er zu schnell unterwegs war und obendrein ordentlich dem Alkohol zugesprochen hatte, ist laut Polizei am frühen Nikolausmorgen, gegen 1.25 Uhr, der Fahrer eines Audi A3 in einer Kurve der Haardtstraße von der Fahrbahn abgekommen. Er landete im Graben. Mehrere der fünf Fahrzeuginsassen – alles junge Erwachsene – wurden leicht verletzt. An dem Pkw entstand Totalschaden.

Bei dem 19-jährigen Fahrer aus Böhl-Iggelheim wurde per Atemalkoholtest ein Wert von 1,32 Promille ermittelt. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten und mit dem Verlust seines Führerscheins rechnen. Zudem wird gegen alle Fahrzeuginsassen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die derzeit gültigen Corona-Beschränkungen eingeleitet. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020