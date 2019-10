Im Rausch geflüchtet

Ludwigshafen.Ein 28-Jähriger ist im Rausch mit seinem Wagen von Neckargemünd nach Ludwigshafen gefahren und hat mehrere Polizeidienststellen auf den Plan gerufen. Wie das Präsidium Rheinpfalz am Mittwoch mitteilte, meldete am späten Dienstagabend eine Tankstellenbetreiberin aus der Stadt am Neckar, dass ein Fahrer mit LU-Kennzeichen, der bei ihr getankt hatte, offensichtlich betrunken war. Einer Kontrolle durch die baden-württembergische Polizei konnte sich der Mann noch entziehen, kurz vor seiner Anschrift in Ludwigshafen sollte er dann aber durch rheinland-pfälzische Beamte kontrolliert werden.

Als der Fahrer die Beamten sah, öffnete er die Tür, warf den Autoschlüssel weg und rannte davon. Die Ordnungshüter holten den Verdächtigen jedoch ein und stellten ihn. Der 28-Jährige verhielt sich aggressiv, gegen seine Festnahme wehrte er sich mit aller Gewalt. Dennoch gelang es, ihm Handschellen anzulegen. Die Nacht verbrachte der Mann, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, in Gewahrsam.

