„Im Wasser ist es auszuhalten“

Hockenheim.Wenn Wolfgang Wamser den typischen Ferrari-Sound imitieren will, dann wirft er seine tragbare Feuerwehrsirene an. Ein lauter Heulton hallt über den Campingplatz C3 am Hockenheimring, wenn er die Kurbel des roten Apparats dreht. Es klingt wie ein geschaltetes Getriebe, wenn man Klappen an der Seite öffnet und schließt. „Das kriegt man ganz gut hin“, ruft „Ferrariwolf“ Wamser (60). Auch im

...