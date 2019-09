Immer mehr Zoobesucher

Landau/Worms.Tierparks in der Pfalz haben eine positive Bilanz des zu Ende gehenden Sommers gezogen. Die jeweiligen Tiere wie Kurzkrallenotter oder Alpaka haben während der diesjährigen Saison wieder Zehntausende in den Zoo gelockt. Die Verantwortlichen zeigten sich mit den Besucherzahlen insgesamt zufrieden– gerade angesichts von Hitze und Trockenheit. „Die Besucherzahlen liegen über dem Vergleich der vergangenen zwei Jahre“, sagte Direktor Jens-Ove Heckel in Landau. Auch Wilfried Adelfinger und Marco Mitzinger vom Tiergarten Worms meinten: „Wir sind erfreut und glücklich über den ansteigenden Zuspruch.“ Der Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) registriert ein ständig steigendes Interesse. 34,9 Millionen Besucher gingen 2018 in deutsche Zoos. sal/lrs

