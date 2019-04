In der Pfalz und Südhessen hat die Spargelernte begonnen

Rhein-Neckar.„Jetzt ist genau die richtige Zeit, um drei Monate lang Vegetarier zu werden“, schmunzelte der Dudenhofener Ortsbürgermeister Peter Eberhardt. Auch wenn schon seit Mitte März gestochen wird: Am Montag hat die Spargelernte offiziell begonnen - zumindest im pfälzischen und südhessischen Teil der Metropolregion. Sowohl in Dudenhofen bei Speyer als auch in Lampertheim (Kreis Bergstraße) luden

...