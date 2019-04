In Hauswand gekracht

Schönau.In Schönau im Odenwald hat ein 29-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren. Die Polizei teilte gestern mit, dass der Opel am frühen Ostermontag gegen 7.20 Uhr im Stadtteil Altneudorf in die Ecke eines Hauses neben der Fahrbahn krachte. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und kam nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.

An dem Opel entstand bei dem Unfall Totalschaden, zudem sei das Haus einsturzgefährdet, so die Polizei. Glücklicherweise sei es aber momentan nicht bewohnt – weshalb auch keine weiteren Menschen zu Schaden kamen.

Die Polizei teilte gestern mit, dass das Technische Hilfswerk die Statik des Hauses überprüfen müsse. Bis das nicht geschehen sei, müsse die Altneudorfer Straße im Bereich des Unfallorts komplett gesperrt bleiben. Wie hoch der Schaden an dem Gebäude ist, müsse erst noch beziffert werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch. Dass der Fahrer betrunken oder berauscht war, könne man aber bereits ausschließen, so die Polizei.

