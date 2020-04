In Heidelberg deutlich weniger Straftaten

Die Sicherheitspartnerschaft trägt weiter Früchte: In Heidelberg ging die Zahl der Straftaten 2019 zurück. © Philipp Rothe

Rhein-Neckar.In Heidelberg sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Straftaten bekanntgeworden als 2018: Genau 14 619 Fälle wurden protokolliert. Im Jahr davor waren es noch 16 656 gewesen. Das zeigt die Kriminalstatistik 2019 des Polizeipräsidiums Mannheim, die nun vorliegt. Im Rhein-Neckar-Kreis hingegen gab es einen leichten Anstieg um 160 Straftaten auf 24 175. Die Zahl der Straftaten im gesamten Bereich des Präsidiums ging im dritten Jahr in Folge zurück. Dieser Rückgang um 5,2 Prozentpunkten liegt über dem Landestrend. Genau 70 155 Straftaten wurden präsidiumsweit aktenkundig. 2018 waren es 73 991 gewesen.

Die Aufklärungsquote liegt in Heidelberg mit 61 Prozent knapp über dem Landeswert (60,8). Im Rhein-Neckar-Kreis lag er etwas darunter (58,8).

Um die Gefährdung in einer Kommune beschreiben und vergleichen zu können, berechnet man die Häufigkeitsziffer. Es ist die Häufigkeit von Straftaten bezogen auf 100 000 Einwohner. Sie ist in Heidelberg nach drei Jahren mit deutlich über 10 000 nun auf 9117 abgesunken. Im Rhein-Neckar-Kreis bliebt die Ziffer in den vergangenen vier Jahren in etwa auf gleichem Niveau - aber deutlich unter der Häufigkeitsziffer in den Städten Mannheim und Heidelberg. Auf 100 000 Einwohner im Kreis ereignen sich 4415 Straftaten.

Mehr Sexualdelikte

Häufiger mussten sich die Kriminalbeamten im Rhein-Neckar-Kreis erneut mit Sexualdelikten beschäftigen: Waren die aufgenommenen Fälle 2018 um 19 Prozent angestiegen, gab es nun ein Plus von 11 Prozent. In Heidelberg errechneten die Polizeistatistiker einen Rückgang um 1,9 Prozent. 2018 hatte es noch 34,5 Prozent mehr im Vergleich zu 2017 gegeben.

Die Zunahme von Sexualstraftaten ist nach Angaben der Experten ein landesweites Phänomen und hat seine Ursache unter anderem darin, dass das Verbreiten pornografischer Schriften (plus 69 Prozent im gesamten Präsidium) so zugenommen hat.

Kein Tötungsdelikt von 2019 blieb ungeklärt und die Zahl dieser Straftaten gegen das Leben ging zurück - in Heidelberg um ein Viertel. Eine Zunahme von 6,7 Prozentpunkten verbuchten die Kriminalexperten für den Rhein-Neckar-Kreis.

Ebenfalls erfreulich: Gewaltkriminalität wie Raubüberfälle gab es ebenfalls weniger. In Heidelberg waren es 25,6 Prozent weniger; die Aufklärungsrate lag mit 77,5 Prozentpunkten ähnlich hoch wie in Mannheim. Noch höher liegt sie im Rhein-Neckar-Kreis (83,5 Prozent), wo die Zahl der Gewalttaten um 14,4 Prozentpunkte zurückging.

Auf den Straßen Heidelbergs ist die Kriminalität ebenfalls zurückgegangen (minus 14,8 Prozent), im Rhein-Neckar-Kreis um 7,7 Prozent. Aggression im öffentlichen Raum wurde in Heidelberg (minus 20,1 Prozent) seltener geahndet, nahm im Rhein-Neckar-Kreis zu (plus 8,8 Prozent).

Fahrraddiebstähle sind mit 4034 Fällen präsidiumsweit die häufigste Form der Straßenkriminalität, gefolgt von Sachbeschädigung an oder aus Fahrzeugen (3334 Fälle).

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.04.2020