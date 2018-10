In Waldstück gerast

Der Kleinwagen brannte bei dem Unfall vollständig aus. © Polizei

Haßloch.Im Kreis Bad Dürkheim hat ein Mann die Kontrolle über sein Auto verloren, ist in ein Waldstück gerast und schwer verletzt worden. Der Fahrer könne von Glück sprechen, nicht gegen die Bäume geprallt zu sein, sagte gestern eine Polizeisprecherin. Der 36-Jährige war am Mittwochabend in einer Linkskurve bei Haßloch von der Straße abgekommen. Erst zwischen den Bäumen kam sein Wagen zum Stehen und brannte aus. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei waren keine weiteren Autos in den Unfall verwickelt. Die Unfallursache ist unklar. Die Polizei nahm eine Blutprobe des Mannes. lrs

