In Worms haben die Kontrollen begonnen

Worms.In Worms hat die Polizei am Mittwoch direkt nach Mitternacht mit den Kontrollen der nächtlichen Ausgangssperre begonnen. Die Beamten seien zu Fuß in der Stadt unterwegs gewesen, berichtete die Sprecherin der Stadtverwaltung, Angela Zimmermann, auf Anfrage dieser Redaktion. Allerdings hätten es die Polizisten in der ersten Nacht bei Verwarnungen belassen. Ab diesem Mittwochabend

...