Infektionen in Altenheim

Sinsheim.Die Welle von Corona-Infektionen in Seniorenheimen schwappt weiter über die Region. So meldet der Rhein-Neckar-Kreis, dass sich 42 Menschen in einer Sinsheimer Einrichtung mit SARS-CoV-2 angesteckt haben.

Nach dem Bekanntwerden eines positiven Falls bei der Aufnahme in ein Krankenhaus hatte das Gesundheitsamt alle Bewohner sowie Mitarbeiter der Einrichtung testen lassen. Dabei habe es insgesamt 42 Virusnachweise gegeben – 34 bei Bewohnern und acht bei Mitarbeitern.

Besuchsverbot und Quarantäne

Für die Alten- und Pflegeeinrichtung gilt laut Gesundheitsamt neben der angeordneten Quarantäne für alle Bewohner ein Verlegungs- und Besuchsverbot. Das Gesundheitsamt ermittele derzeit die Kontaktpersonen und entscheide in Absprache mit der Heimleitung über die weiteren Maßnahmen.

