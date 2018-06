Infoabend am 12. Juli

Anzeige

Rhein-Neckar.Die Planungen für den Radschnellweg zwischen Heidelberg und Mannheim nehmen an Fahrt auf. Das Regierungspräsidium Karlsruhe lädt am Donnerstag, 12. Juli, 18 Uhr zur öffentlichen Informationsveranstaltung in die Heidelberger Stadthalle ein. Dort wollen die Experten über den Planungsstand und den weiteren Fortschritt des Projektes informieren. Ziel der Veranstaltung sei außerdem, wichtige Akteure persönlich kennenzulernen und Themen zu erkennen, die für die weitere Planung wichtig werden könnten. Außerdem sollen die Bürger frühzeitig ihre Anregungen und Bedenken einbringen können.

Der Radschnellweg zwischen Mannheim und Heidelberg soll voraussichtlich bis 2025 fertiggestellt sein. Die Kosten werden auf rund zwölf Millionen Euro geschätzt. Das Land Baden-Württemberg hat den Weg als ein „Leuchtturmprojekt“ ausgewiesen und will die etwa 22 Kilometer lange Pendler-Verbindung als eines von drei Pilotprojekten bauen und betreiben – und damit auch die Kosten tragen. Eine Machbarkeitsstudie des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN) weist eine Route nördlich des Neckars von der Mannheimer Innenstadt über Ladenburg ins Neuenheimer Feld als Vorzugstrasse aus. bjz/lang