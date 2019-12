Innenstadt wegen Bombenfunds geräumt

Germersheim.Nach dem Fund einer 50 Kilogramm schweren Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten in Germersheim hat sich der Kampfmittelräumdienst am Donnerstagabend auf eine kontrollierte Sprengung vorbereitet. Der mit Phosphor gefüllte Blindgänger sei bei den Baggerarbeiten beschädigt worden und könne nicht abtransportiert werden, sagte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU). In einem Sicherheitsradius von 300 Metern dürfe sich niemand aufhalten.

Insgesamt mussten etwa 2000 Menschen ihre Häuser verlassen, auch das Krankenhaus wurde evakuiert. Die meisten Patienten wurden in die Klinik nach Kandel gebracht. Bürger kamen bei Freunden oder in der Stadthalle unter. Die Sprengung sollte gegen 23 Uhr beginnen, eine Stunde später als geplant. lrs/jung

