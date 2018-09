Insgesamt 7500 Menschen engagieren sich beim Freiwilligentag

Schifferstadt/Region.Paul schneidet konzentriert ein lachendes Gesicht aus und befestigt es mit Heißkleber neben dem Stadtwappen von Schifferstadt. „Jetzt brauchen wir noch einen Rettich“, ruft Jonathan und seine große Schwester Lisa reicht ihm ein weißes Stück Moosgummi. Die sieben- bis zehnjährigen Kinder sind beim Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar im Jugendtreff Schifferstadt im Einsatz. Zwischen Bensheim in Südhessen, Wörth in der Südpfalz und Buchen im Odenwald haben sich am Samstag insgesamt 7500 Helfer ein paar Stunden lang für ein Gemeinschaftsprojekt engagiert.

Viele Firmen unterstützten die fleißigen Handwerker und Bastler – zum Beispiel mit Material. In 74 Städten und Gemeinden sind so 370 Mitmachprojekte vorangebracht worden: 134 im badischen, 92 im hessischen und 146 im pfälzischen Teil der Metropolregion. „Die Hilfsbereitschaft ist enorm“, zieht Michael Heinz, Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN) und BASF-Vorstandsmitglied, Bilanz. Mit blauen T-Shirts und dem aufgedruckten „Wir schaffen was!“-Motto zeigten die Teilnehmer Flagge für das Gemeinwesen.

„Wir brauchen dringend Sitzmöbel für die Kinder und mit den vielen fleißigen Freiwilligen können wir sie an einem Samstag bauen“, freut sich Jugendtreff-Leiterin Pia Burckhart, für die es sonst schwierig gewesen wäre, das Projekt zu realisieren. Neben den Familien und ihren Kindern packen auch Schülerinnen der Realschule plus und ihre Lehrerin Lisa Nardon mit an, die Sitzgruppen für die Jugendlichen bauen und in fröhlich bunten Farben anmalen.

Während die Papas die Europaletten zusammenschrauben, basteln Lisa, Jonathan, Paul und Jonathan den Sofabezug für die neuen Möbel. Darauf finden sich neben dem Stadtwappen, der Goldene Hut - ein Artefakt aus der Bronzezeit und Wahrzeichen der Stadt - sowie Rettiche, deren Anbau der Stadt im Rhein-Pfalz-Kreis einst den Namen „Rettichstadt“ gab.

„Das sieht einfach toll aus“, freut sich Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne), die sich an einer Wolke versucht. Drei Projekte gibt es in der 20000-Einwohner-Stadt. So sammelt am Südbahnhof ein riesiges Team Müll ein. „Bei der Aktion sind viel mehr Leute gekommen, als sich angemeldet haben“, freut sich Volk. Und auch bei der Kinderburg, wo Pictogramme auf die Straße gemalt und Verkehrsschilder gebastelt werden, um Autofahrer auf die Tempobegrenzung aufmerksam zu machen, herrscht mächtig Andrang. „In unserer Stadt engagieren sich viele Menschen das ganze Jahr über ehrenamtlich in Vereinen, umso schöner finde ich es, dass beim Freiwilligentag trotzdem so viele mit anpacken“, sagt Volk.

„Jetzt haben wir ganz schön was geschafft“, findet Paul und beißt herzhaft in einen Hamburger, die der Jugendtreff den Helfern genauso wie selbst gebackenen Kuchen in der Mittagspause auftischt. „Aber nachher malen wir das Sofa noch an“, sagt Jonathan. „Freiwilligentag ist cool, aber anstrengend“, sind sich die Kinder einig, als sie Farbeimer und Werkzeuge am Nachmittag wegräumen. sin/miro

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 16.09.2018