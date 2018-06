Internet-Betrüger locken mit Jobs als "Paketagent"

Anzeige

In Mannheim sind derzeit zwei Fälle bekannt: Ein Rentner nahm insgesamt 20 Pakete in zwei Monaten an und leitete diese ins Ausland weiter. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Die Polizei ermittelt gegen den Mann. Eine in Mannheim wohnende Studentin nahm in einem Monat fast 30 Pakete an. Auch sie leitete sie entsprechend weiter. Die geschädigten Firmen machen nun einen Schaden von 9000 Euro geltend.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, ein solches Jobangebot anzunehmen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0621 174 1212 entgegen. (mica)