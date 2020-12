Inzidenz in Speyer steigt auf 502

Speyer.Weil die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen in Speyer weiter steigt, hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Mittwoch Maßnahmen verfügt, die noch über jene des Landes Rheinland-Pfalz hinausgehen. „Leider lässt uns das Infektionsgeschehen keine andere Wahl“, so Seiler. So dürfen Menschen auch am Silvesterabend das Haus nach 21 Uhr ohne triftigen Grund nicht mehr verlassen. Wie in ganz Rheinland-Pfalz gilt ein generelles Verbot für das Zünden von Feuerwerkskörpern auf öffentlichen Straßen und Plätzen. An den Weihnachtstagen, also vom 24. bis 26. Dezember, gilt die Ausgangsbeschränkung in der Zeit von 0 Uhr bis 5 Uhr.

Weniger Besuch im Pflegeheim

In Senioren- und Pflegeheimen darf jeder Bewohner täglich nur einen Besucher für eine Stunde empfangen. Nach wie vor regelt die Allgemeinverfügung auch eine Maskenpflicht im Bereich der Innenstadt zwischen 8 und 20 Uhr. Die Stadt Speyer hat am Mittwoch mit aktuell 53 Neuinfektionen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 502,4 erreicht, wie Zahlen des Landes zeigen. sal

