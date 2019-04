„Irgendwie musst du auffallen“

3 Fotos ansehen Wilfried Jezerny (l.) mit Vollbart Freistil und Michael Wüst mit Dali-Schnauzer. © Bernhard Zinke

Worms.Vorwitzig ragen die beiden Enden seines schmalen Schnauzers nach oben. Normalerweise trägt Michael Wüst aus Speyer einen Vollbart. Für den aktuellen Wettbewerb hat er sich diesen abrasiert und nur den Oberlippenbart stehen lassen. „Meine Frau schimpft deswegen. Aber da muss sie jetzt vier Wochen durch“, schmunzelt er. Dafür hat Michael Wüst die verbliebene Haarpracht speziell gestylt. Im Wettbewerb tritt er in der Kategorie Schnauzbart Dali an, benannt nach dem spanischen Maler. Wüst ist einer von rund 60 Teilnehmern der süddeutschen Bartmeisterschaft, die erstmals in Worms stattfindet.

„Die Vielfalt hier sieht man nicht alle Tage“, sagt Jürgen Burkhardt, Vereinsvorsitzender des Bart- und Kulturclubs Belle Moustache aus Leinfelden-Echterdingen, zur Begrüßung im Wettbewerbslokal Hagenbräu. Tatschlich sind aus allen Kategorien Männer mit fein gestylter Gesichtshaarpracht angetreten. Gewertet wird in den vier Kategorien „Schnauzbärte, Kinn- und Backenbärte, Trendbärte und Vollbärte“. Unterkategorien trennen beispielsweise nach Kinnbart Musketier, Kaiserlicher Backenbart, Vollbart Verdi oder Garibaldi, jeweils benannt nach den berühmten Vorbildern.

Auftritt in passender Montur

Video Lokales 1. Internationale Süddeutsche Bartmeisterschaft in Worms Worms, 06.04.2019: Klassisch, historisch, total verdreht: Zur internationalen Bartmeisterschaft in Worms stellen sich Bartträger aus allen Winkeln Deutschlands dem Wettbewerb. Worms, 06.04.2019: Klassisch, historisch, total verdreht: Zur internationalen Bartmeisterschaft in Worms stellen sich Bartträger aus allen Winkeln Deutschlands dem Wettbewerb.

Viele belassen es nicht nur bei der Gestaltung des Bartes, sondern schlüpfen in die passende Montur, die vor der Jury allerdings nicht zählt: So gibt es Vertreter der Kategorie „Schnauzbart englisch“, die sich mit Frack und Zylinder in Schale geworfen haben. Franz Rinderle aus Weil am Rhein, ausgestattet mit einem beeindruckenden weißen Backenbart, ist in der weiß-roten Gala-Uniform des österreichischen Kaisers Franz-Josef aufmarschiert. Angereist ist er mit zwei Kollegen aus dem Elsass, Daniel Riedle und Hervé Diebolt. Bei diesem kringeln sich Schnauz- und Backenbarthaare mehrfach in verschiedenen Kreisen. Der Mann hat schon mehrere Titel eingeheimst: Vizeweltmeister 2013, Europameister 2018, zwischendurch Französischer, Schweizer und Italienischer Meister.

Der Wettbewerb in Worms ist die einzige Meisterschaft dieses Jahr auf deutschem Boden, wie der Präsident der deutschen Bartclubs, Wolfgang Stier, in Grußworten anmerkt. Es ist damit hierzulande die einzige Möglichkeit zur eigenen Standortbestimmung im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Antwerpen im Mai.

Viele Teilnehmer machen regelmäßig an Meisterschaften mit, so Christian Feicht aus Grafing bei München. Seinen Vollbart lässt er in vier bis sechs Wettbewerben im Jahr bewerten - und immer mit einem anderen Stil. „Langsam gehen mir die Ideen aus. Ich muss wohl anfangen, mich zu wiederholen“, sagt er.

Im Foyer hat der Verein Belle Moustache Spiegel aufgestellt, die viele Wettbewerber nutzen, um der Pracht den letzten Schliff zu geben. Das nutzt auch Jörg Ellersiek aus Bielefeld, um seinen Oberlippenbart von beachtlichen 50 Zentimetern Spannweite mit Fön und Spray in eine stabile Form zu bringen. Er hat vor zehn Jahren den Wettbewerb einer Regionalzeitung gewonnen, die den schönsten Bart der Region suchte. Jetzt nach zehn Jahren wagt er den größeren Wettkampf.

Mit von der Partie sind auch einige Männer, die dem einstigen Bartclub Kurpfalz mit Sitz in Heddesheim angehört haben. Fritz Schädel gehört dazu, hat eine ganze Mappe mit Bildern von damals dabei und ist gekommen, um die alten Freunde wiederzusehen. Seinen Bart hat er asymmetrisch frisiert: die linke Seite steht stramm nach oben, die recht hängt herunter. Warum dies? Schädel sagt grinsend: „Irgendwie musst du ja auffallen.“

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 07.04.2019