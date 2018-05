"Irrationale Tat einer kranken Seele"

Anzeige

Für die Kammer ist es indes unbestritten, dass die Erkrankung zu der Tat geführt hat. Bereits 2013 sei der Angeklagte wegen schwerer Depressionen in einer geschlossenen Psychiatrie behandelt worden. „Aber er hat es nicht akzeptiert, dass seine Seele krank ist.“ Stattdessen seien alle Auffälligkeiten auf eine frühere Herzkrankheit geschoben worden. Anzeichen habe es einige gegeben, so sei der praktisch geschickte und intelligente Jochen L., der sogar seinen Meister gemacht habe, letztlich beruflich gescheitert. „Er war grenzwertig unkommunikativ, lebte zurückgezogen und misstraute seiner eigenen Familie, der er unterstellte, sie mische ihm heimlich Medikamente ins Essen. Deshalb hat er fast nichts mehr zu sich genommen und mehr als zehn Kilo abgenommen“, sagt Bork. Ein „erstes Wetterleuchten“ – wie es der psychiatrische Gutachter Harald Dreßing vom ZI in Mannheim formulierte – sei eine Attacke auf einen Fotografen gewesen. So war L. zwei Monate vor der Tat zufällig vorbeigekommen, als sein Schwager einen Motorradunfall hatte. „Um einen Reporter vom Fotografieren abzuhalten, hat er ihn in Kung-Fu-Manier umgetreten“.

Absage an Unfall-Theorie

Der Verteidiger-Theorie, dass es sich bei der Todesfahrt um einen Unfall handeln könnte, erteilt das Gericht eine klare Absage. Ihr Mandant habe bei der Polizei und auch gegenüber seiner Familie davon gesprochen, dass sich sein „Fuß in der Pedalerie verkeilt“ hat. „Das kann man nicht ausschließen“, betonen L.’s Verteidiger Stefan Beck und Hannes Linke, die von fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht ausgehen und einen Freispruch ohne Unterbringung erreichen wollten. „Dass jemand mit Schuhgröße 42 seinen Fuß im geräumigen Fiat Ducato in Vollgas-Stellung am Gaspedal verklemmt, ist vielleicht technisch denkbar, aber so abstrus, dass man es ausschließen muss“, macht der Vorsitzende klar.

„Man sollte es akzeptieren, dass es keinen Unfall und kein Herzleiden gibt, sondern dass seine Seele krank ist“, sagt Bork an die Familie gewandt. Jochen L. schaut ins Leere – nur das zarte Zucken um seinen Mund ist wieder da.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.05.2018