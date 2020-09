Jäger haben fünf Jungtiere fotografiert

Dahn.Große Augen, spitze Ohren und flauschiges Fell – im Pfälzerwald gibt es wieder Luchs-Nachwuchs. Jäger haben die Sichtung von fünf kleinen Pinselohren dokumentiert. Allerdings steht noch nicht ganz genau fest, wer die Eltern sind. So hat Jagdpächter Michael Flory westlich von Dahn eine Luchsin mit drei Jungtieren beobachtet und zwei der Kleinen fotografiert.

„Das Gebiet liegt im Streifgebiet von Luchsin Gaupa, die bereits 2019 in dieser Region ein Jungtier großgezogen hat. Ob Gaupa tatsächlich die Mutter ist, kann noch nicht festgestellt werden“, berichtet Sylvia Idelberger von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. Das GPS-Sendehalsband von Gaupa sende inzwischen keine Daten mehr. „Luchse lassen sich aber auch durch ihre Fellflecken unterscheiden. Das kann mit Hilfe von Fotos gelingen.“ Daher versuche das Team nun, die Mutter und ihre Jungen erneut zu fotografieren, und hat dazu Fotofallen im Gelände verteilt.

Den zweiten Nachwuchs hat Jäger Volker Lichtweiß westlich der B 270/A 62 mit einer Wildkamera fotografiert. Wer die Eltern dieser beiden kleinen Samtpfoten sind, ist auch noch nicht bekannt. Allerdings sei der im September 2018 freigelassene junge Kuder Alfi von Dezember 2018 bis Anfang März 2019 in dieser Gegend unterwegs gewesen – dann jedoch wieder in den zentralen Pfälzerwald zurückgekehrt. Um Licht ins Dunkel der Familienverhältnisse zu bringen, will die Stiftung auch hier mit Fotofallen arbeiten. Über den Berg sind die Kleinen indes noch nicht, denn nur jedes zweite Jungtier erreiche das zweite Lebensjahr.

Die Mainzer Umweltministerin Ulrike Höfken freut sich über die kleinen Luchse: „Der Nachweis von nun insgesamt mindestens 15 Jungtieren ist ein toller Beleg für den Aufbau der Luchs-Population im Biosphärenreservat.“

Sichtungen melden

Das gemeinsame Engagement mit der Jägerschaft ist laut Höfken ein zentraler Baustein für den Erfolg der Wiederansiedlung. Die Meldungen seien über das „Großkarnivorenmonitoring“ eingegangen. Dabei werden die Bezirke des Pfälzerwaldes von Ehrenamtlichen überwacht, die auch Hinweisen aus der Bevölkerung nachgehen.

Die Stiftung ist mit Landesforsten Rheinland-Pfalz, Sycoparc in Frankreich und dem WWF für das Wiederansiedlungsprojekt verantwortlich. Dieses wird zu 50 Prozent durch das EU LIFE-Programm gefördert und hat ein Volumen von 2,75 Millionen Euro.

