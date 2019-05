Jagdhütte in Flammen

Mönchzell.Beim Brand einer Jagdhütte in Mönchzell im Rhein-Neckar-Kreis ist ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, meldete am Dienstagabend gegen 19 Uhr eine Spaziergängerin bei der Rettungsleitstelle den Brand der Jagdhütte im Neckargemünder Weg. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Jagdhütte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte mit etwa 50 Mann an und löschte die Flammen. Verletzte gab es nicht.

Warum es brannte, konnten die Behörden noch nicht sagen. Die Spaziergängerin gab an, kurz vor dem Brand einen blauen Audi gesehen zu haben, welcher von der Örtlichkeit weg fuhr. Das Fahrzeug sei mit drei bis vier Männern besetzt gewesen. Ob die Personen etwas mit dem Brand zu tun haben, ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0621/174 44 44.

