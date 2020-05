Jeden Tag eine aktuelle Statistik

Rhein-Neckar.Nachdem sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder auf eine Obergrenze bei Corona-Neuinfektionen geeinigt haben, berichtet diese Redaktion ab sofort in jeder Ausgabe über den Stand in der Metropolregion. Wenn in einer der Städte oder einem der Landkreise über 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner auftreten, müssen die betroffenen Verwaltungen die Lockerungen sofort wieder einschränken. Die Obergrenze gibt es, weil in der Pandemie große regionale Unterschiede auftreten. sal

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.05.2020