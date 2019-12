Jeder zehnte Lkw-Fahrer alkoholisiert

Rhein-Neckar.Bei einer großen Aktion hat die Polizei auf Tank- und Rastanlagen an der A 5 und der A 6 Lastwagenfahrer auf Alkoholkonsum kontrolliert. Die Bilanz nach insgesamt 599 überprüften Personen: Fast jeder Zehnte (56) war alkoholisiert. Dabei hatten 20 Fahrer mindestens einen Pegel von 0,5 Promille, teilweise aber auch deutlich darüber. Der „Spitzenwert“ bei der Aktion am Sonntagabend, 18 bis 22.30 Uhr, lag bei knapp über 2,5 Promille. Diesen pustete ein osteuropäischer Brummifahrer gegen 19 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd.

Laut Mitteilung der Polizei von Montag wurde allen Personen, die einen Wert von 0,5 Promille oder höher hatten, die Weiterfahrt verboten. „Ihre persönlichen Papiere, Pässe, Führerscheine und Frachtpapiere wurden beschlagnahmt“, teilte ein Sprecher mit. Diese erhielten die Fahrer erst am Montagmorgen, als sie wieder ausgenüchtert waren, zurück. „Den letzten beiden Fahrern würde erst am Montagvormittag gegen 11 Uhr das Okay zur Weiterfahrt erteilt.“

Weitere Aktionen geplant

Die Polizei hat vor etwas mehr als einem Jahr mit den Schwerpunktaktionen auf Raststätten begonnen. Ziel ist die Verhinderung von Trunkenheitsfahrten im Schwerlastverkehr. „Die vergangenen Kontrollen hatten bereits mehrfach ergeben, dass nicht wenige Lastkraftwagenfahrer nach Ablauf des Sonntagsfahrverbots, kurz vor Antritt der Weiterfahrt, teilweise erheblich alkoholisiert waren“, so die Beamten. Es wird weitere Aktionen geben. jei

