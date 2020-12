Jetzt verschärft die Vorderpfalz die Corona-Regeln

In Seniorenheimen müssen ab sofort FFP2-Masken getragen werden. © dpa

Rhein-Neckar.Als Reaktion auf die weiterhin hohen Ansteckungsahlen im Rhein-Pfalz-Kreis und den drei kreisfreien Städten Speyer, Frankenthal und Ludwigshafen haben sich am Freitag die Verantwortlichen zu einem konstruktiven Austausch in einer Videokonferenz getroffen. Das bestätigte Clemens Körner,Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, gegenüber dieser Redktion. Das Ergebnis sind laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung in Speyer weitere Beschränkungen des öffentlichen Lebens in der Vorderpfalz. Im Einvernehmen mit der Landesregierung werden demnach neben der schon bekannten Ausgangsbegrenzung in den Nachtstunden von 21 Uhr bis 5 Uhr die Ladenöffnungszeiten verkürzt. Ab 21 Uhr sollen alle Geschäfte geschlossen sein. In der Öffentlichkeit ist dann der Konsum von Alkohol verboten. Nochmals verschärft worden sind die Verordnungen hinsichtlich der Anzahl der Menschen, die man treffen darf. Hier gilt: Personen eines Hausstands dürfen nur noch zwei weitere Personen aus einem weiteren Hausstand treffen. Weiterhin vorgesehen ist eine Besucherbegrenzung in Seniorenheimen. Dort müssen abs sofort FFP2-Masken getragen werden. Besuche sollen auf maximal eine Person pro Tag für den Zeitraum von einer Stunde begrenzt werden. Damit gleicht die Vorderpfalz ihre Verordnung sehr nah an das an, was in Mannheim bereits gilt. Ein entsprechender Erlass der rheinland-pfälzischen Landesregierung wird am Montag erwartet. Allgemeinverfügungen der betroffenen Städte folgen diesem Erlass und gelten dann wahrscheinlich ab Dienstag bis zum 20. Dezember.

