Joey Kelly wird neuer Kinderhospiz-Botschafter

Speyer.Joey Kelly ist neuer Botschafter des Kinderhospizes Sterntaler in Dudenhofen. Über 120 kleine und große Sterntaler hießen Kelly am Samstag im Speyerer Technikmuseum willkommen. Dort stehen der Tourbus und das Hausboot, in dem die Mitglieder der Kelly Family über viele Jahre gelebt haben.

Sterntaler-Geschäftsführerin Anja Hermann erklärte, dass der sozial engagierte Musiker und Extremsportler und die Familien der Sterntaler ganz wesentlich über das große und wichtige Thema „Motivation“ miteinander verbunden seien. Sowohl die Familien als auch Kelly seien auf vielfache Weise Meister des Fachs, ohne welches beide niemals leisten und durchstehen könnten, was sie im jeweiligen Fall erfüllen.

Die Familien hießen Joey Kelly mit einem lang anhaltenden und herzlichen Applaus willkommen. Kelly zeigte sich gerührt von dem herzlichen Empfang und sagte: „Jetzt bin ich einer von Euch! Das ehrt mich und macht mich sehr stolz. Ich werde für Euch durchstarten und wann immer ich kann für Euch da sein.“

Für das Kinderhospiz, das das einzige in Rheinland-Pfalz und der Metropolregion Rhein-Neckar ist, ist Kelly als Botschafter ein großes Geschenk, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Er werde viele Menschen erreichen, und über die Arbeit der Einrichtung für unheilbar kranke Kinder aufklären können.