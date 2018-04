Joggerin angegriffen - Polizei nimmt 18-Jährigen wegen versuchten Mordes fest

Anzeige

Heidelberg.Wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes ist ein 18-Jähriger einer Ermittlungsrichterin vorgeführt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung bekanntgaben, erließ die Richterin Haftbefehl gegen den Mann. Der Verdächtige hat ein umfangreiches Geständnis abgelegt.

Der 18-Jährige steht im dringenden Verdacht am 7. März einer Joggerin am nördlichen Neckarufer in Heidelberg mit einem Stein von hinten auf den Kopfgeschlagen zu haben. Dies mit dem Ziel, die Frau zu töten (wir berichteten).

Gegen 12.40 Uhr soll der Mann auf sein 47-jähriges Opfer getroffen sein. Die Frau habe er zunächst passieren lassen, um ihr dann hinterherzulaufen und sie letztlich mit dem Stein zu verletzen. Nachdem die Frau zu Boden gegangen war, soll der mutmaßliche Täter noch mindestens zwei weitere Male auf die sich heftig wehrende und laut schreiende Frau eingeschlagen haben. Aufgrund der Gegenwehr soll er jedoch vom Opfer abgelassen haben und vom Tatort geflohen sein.