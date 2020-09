Jugendliche am Strandbad angegriffen

Frankenthal.Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend in Frankenthal drei junge Männer beraubt und angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich drei 19-Jährige gegen 21.10 Uhr in der Straße "Am Strandbad" auf, als sich ihnen der unbekannte Täter näherte. Der Mann nahm die drei Kappen der 19-Jährigen an sich und händigte diese trotz Aufforderung nicht aus. Anschließend entwendete er ein Handy und würgte den Geschädigten. Im folgenden Gerangel konnte der 19-Jährige sein Handy zurückgewinnen, daraufhin ergriff der Mann mit einem Pedelec die Flucht. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Mittleres Alter, Glatze und die Statur eines Bodybuilders, er trug ein weißes Unterhemd mit der Aufschrift "Calvin Klein", eine kurze Hose und eine Goldkette. Neben dem Pedelec führte er eine Musikbox mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06233/313-0 oder per Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.09.2020