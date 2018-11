Jugendliche Fahrraddiebe

Rhein-Neckar.In der Pfalz und in Hockenheim hat die Polizei Fahrraddiebe erwischt. Am Bahnhof von Bobenheim-Roxheim hatten Zeugen am späten Samstagabend beobachtet, dass sich mehrere Personen an Rädern zu schaffen machten und diese zum Teil davon schoben. Die Besatzung eines Streifenwagens konnte sechs Personen festnehmen, die fünf Räder dabei hatten. Da keiner von ihnen das 18. Lebensjahr vollendet hatte, wurden alle ihren Eltern übergeben.

In Hockenheim stieß die Polizei bei der Kontrolle eines weißen Sprinters auf acht mutmaßlich gestohlene Fahrräder. Der Fahrer habe am Samstagmorgen nicht plausibel erklären können, woher die Räder stammten. Im Ablagefach der Fahrertür stießen die Beamten auf Bolzen- und Seitenschneider. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.11.2018