Jugendliche sollen Autos beschädigt haben

Herxheim.Jugendliche sollen in Herxheim (Landkreis Südliche Weinstraße) in der Nacht auf Samstag ein Dutzend Autos beschädigt haben. Die Unbekannten sollen neun Kennzeichen abgerissen und eine Stabantenne demontiert haben, wie die Polizei mitteilte. Demnach entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Ein Zeuge habe in der Nacht sechs Jugendliche beobachtet. Die Polizei sucht nun nach den Besitzern der Autos und nach Zeugen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.10.2020