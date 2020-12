Junge machen Radio für Senioren

Weinheim.Es war einmal eine alte Dame, die lebte in einem Seniorenheim, war oft traurig und immer schlecht gelaunt. Eines Morgens überraschte sie ihren Pfleger mit einem strahlenden Lächeln und sagte: „Ich habe heute schon Morgengymnastik gemacht und Musik aus meiner Kindheit gehört.“ Das ist kein Märchen, sondern der Inhalt einer E-Mail, die Sven Holland aus einem Weinheimer Seniorenheim bekommen hat. Mit einem kleinen ehrenamtlichen Team gestaltet der Medienmacher das „Woinemer Woihnachtsradio“, das in der kontaktarmen Corona-Zeit älteren Menschen Freude machen soll. Bis 1. Januar ist das Programm auf zwei UKW-Frequenzen in der Zweiburgenstadt zu hören. Eine Neuauflage für 2021 ist auch schon geplant.

Zwei Sendemasten installiert

Idee und Anschubfinanzierung kommen von der „alwine-Stiftung“ um Martina Schildhauer: „Sie wollte an Weihnachten ein Programm gestalten, das vor allem Menschen ab 75 Jahren erreicht“, erklärt Sven Holland im Gespräch mit dieser Redaktion. Als Medium kam nur das Radio infrage, das diese Generation durchweg beherrscht. Doch einfach sei es nicht gewesen, auf UKW zu senden.

„Es stehen nicht viele öffentliche Frequenzen zur Verfügung. Als wir im November bei der Bundesnetzagentur angefragt haben, hieß es, dass es üblicherweise fünf Wochen dauert, bis man eine Lizenz bekommt.“ Mit einer Veranstaltungslizenz sei diese Hürde genommen worden. Das Programm macht deshalb dienstags Sendepause, da die Lizenz nicht für die komplette Zeit reicht. Zudem nutze das „Woinachtsradio“ Richtfunk und sendet auf zwei Frequenzen, so dass es überall in der Stadt zu hören ist. Eine Antenne sei auf dem Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes und eine auf dem Abt-Medienhaus an der Autobahn installiert worden. „Wir senden mit 20 Watt und kommen mit einer Antenne etwa zwei Kilometer. Es haben sich aber auch schon Leute aus Gorxheimertal und Wilhelmsfeld gemeldet, die uns auch empfangen können“, freut sich Holland.

Um das Programm zusammenzustellen, habe man sich überlegt, welche Musik die Zielgruppe eigentlich hört. „Um alle zu erreichen, haben wir aus den 1940er bis 1970er Jahren die Hitparaden eingekauft, heruntergeladen und nach Genres sortiert.“ Damit jeder einschalten kann, was er hören möchte, sei das Programm festgelegt worden. Von ABBA, Schlagern und Filmmusik bis Rock’n Roll spannt sich der Bogen. Dank vieler Spenden hätten die technische Ausrüstung und die Gebühren für die Rechteverwalter der Musiker bezahlt werden können.

Und weil das „Woinachtsradio“ mehr als nur Musik senden möchte, steuern lokale Künstler Musik, Comedy und Lesungen als Clips bei. Krimi-Autorin Ingrid Noll liest Weihnachtsgeschichten, Kabarettist und Apotheker Markus Weber Gedichte und die Kirchen geben abends und morgens Impulse. „Wir haben auch Kochsendungen, Gesundheitstalks, eine Sprechstunde der Polizei, in der es um Betrugsmaschen geht, und jeder kann sich Lieder wünschen.“ Beliebt sei die „Morgengymnastik mit Christine“ – die Trainerin von der TSG Weinheim habe sich für jeden Sendetag eine eigene Sportausgabe überlegt. „Die Senioren sind schon mit ihr auf dem Stuhl Ski gefahren“, sagt Holland.

Programme in der Stadt verteilt

„Dass das „Woinachtsradio“ von jungen Menschen gemacht wird, passt gut“, findet der Chef der Weinheimer Jugendmedien. Sein Mitarbeiter Felix Müller ist mit einem Projekt befasst, bei dem Jugendliche Senioren die digitalen Medien erklären. „Doch das liegt gerade wegen Corona auf Eis.“ Beim Verteilen der Programmflyer habe die Hockey-Jugend des AC Weinheim geholfen. „Das hat den Familien genauso viel Spaß gemacht wie den Senioren, die am Fenster mit den Verteilern ins Gespräch gekommen sind.“

Sven Holland selbst liebt die tägliche Gute-Nacht-Geschichte, die seine Frau Lisa vorliest. „Danach läuft immer der Song ,Und wieder geht ein schöner Tag zu Ende’ von Rudolf Schock. Wenn ich den gehört habe, gehe ich beruhigt ins Bett.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.12.2020